Državni zbor je danes z veliko večino, z izjemo vzdržanih poslancev Levice in SNS, podprl deklaracijo o trenutnih razmerah v Ukrajini, v kateri je obsodil rusko agresijo na Ukrajino ter rusko priznanje neodvisnosti pokrajin Doneck in Lugansk. Z deklaracijo je podprl tudi sankcije proti Rusiji in Belorusiji ter evropsko perspektivo Ukrajine. “Deklaracija o trenutnih razmerah v Ukrajini, ki obsoja v ...