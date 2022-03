Piše: Luka Gojkošek Sindikat vzgoje in izobraževanja organizira stavko. Organizira jo v času razveljavitve skoraj vseh epidemioloških ukrepov v izobraževalnih ustanovah, organizira jo v času intenzivnega vladnega prizadevanja za sprejem zakona za višje neto plače vseh zaposlenih in organizira jo v času tik pred državnozborskimi volitvami. Čemu in zakaj ravno zdaj? Poglejmo najprej v preteklost. Mn ...