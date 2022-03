To so najvišje plače v vzgoji in izobraževanju Nova24TV Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v odgovor na napovedano stavko sindikata SVIZ zatrdila, da so se v zadnjih letih plače v javnem sektorju zvišale, kar velja tudi za vzgojo in izobraževanje, celo bolj kot v gospodarstvu. Dejstvo je, da so se obdobju 2019–2021 povečale za 14,8 odstotka, medtem ko so v istem obdobju v zasebnem sektorju zrasle za 10,8 odstotka. Za boljšo predstavo dejansk

