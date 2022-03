Izjava ministrice Simone Kustec pred napovedano stavko: “Naj se za dobro šolajočih in njihovih družin problemi rešujejo za skupno mizo in skozi dialog” Lokalec.si »Vsi skupaj smo si kot družba prizadevali, da v tem šolskem letu vrtci, šole in fakultete zaradi epidemije niti za en dan niso zapirali vrat, zato obžalujem, da se bodo jutri ponekod zapirali zaradi nejevolje nekaterih zaposlenih. Naj se za dobro šolajočih in njihovih družin problemi rešujejo za skupno mizo in skozi dialog,« je pozvala ministrica Kustec. V zadnjih dveh letih so bili pogoji in delo ...

Sorodno















































Oglasi Omenjeni Simona Kustec Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Jernej Vrtovec

Igor E. Bergant