Ustanovna seja 9. sklica državnega zbora; Tonin: kot opozicija ne bomo metali polen pod noge; Vatovec: čas je, da presekamo politiko vlade v odhodu Dnevnik Novoizvoljeni poslanci so se danes sestali na ustanovni seji državnega zbora. Po nagovorih predsednika države Boruta Pahorja in dozdajšnjega predsednika državnega zbora Igorja Zorčič so potrdili dnevni red seje in imenovali mandatno-volilno...

