Začasni skupni odbor DZ je pred sredino izredno sejo podprl predlagane spremembe zakona o vladi, s katerim stranke na novo nastajajoče koalicije predlagajo nov ustroj prihodnje vlade. Ta bo imela 19 ministrstev in en vladni urad, kar bo po mnenju koalicije pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti. V opoziciji pa so ravno nasprotnega mnenja. [email protected]: […]