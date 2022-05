Vodja teksaških policistov priznal napake med napadom v šoli Dnevnik Skoraj 20 policistov je v torek med strelskim napadom na osnovni šoli v teksaškem Uvaldeju več kot 45 minut čakalo pred učilnico, kjer je 18-letni napadalec pobijal otroke, preden so odklenili vrata in pokončali morilca. Direktor teksaškega...

Sorodno





Oglasi Omenjeni New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Stojan Petrič

Luka Mesec

Luka Dončić