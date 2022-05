Raziskava ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ugotavlja, da je orožje leta 2020 preseglo avtomobilske nesreče kot najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok. Pred dvema letoma je zaradi orožja umrlo 4368 otrok in mladostnikov do 19 let starosti, v avtomobilskih nesrečah pa jih je umrlo 4036.