Koronavirus v Sloveniji: toliko okužb so potrdili v sredo SiOL.net Po najnovejših podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo Sloveniji ob 786 PCR-testih in 5.523 hitrih antigenskih testih potrdili 1.624 okužb s koronavirusom. Za primerjavo: prejšnjo sredo so potrdili 2.033 okužb s koronavirusom. V državi je trenutno 22.343 aktivnih primerov okužbe, kar je 211 manj kot dan prej.

