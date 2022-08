V soboto potrdili 561 okužb z novim koronavirusom Gorenjski glas Ljubljana – V soboto so v Sloveniji ob 322 PCR-testih in 2026 hitrih antigenskih testih potrdili 561 okužb z novim koronavirusom. To je 1042 okužb manj kot dan prej in 14 manj kot prejšnjo soboto.

