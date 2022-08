Kontejnerji za testiranje se vračajo – V petek so v Sloveniji ob 669 PCR-testih in 5424 hitrih antigenskih testih potrdili 1603 okužbe z novim koronavirusom topnews.si V petek so v Sloveniji ob 669 PCR-testih in 5424 hitrih antigenskih testih potrdili 1603 okužbe z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 21.835 aktivnih primerov okužb, kar je 347 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1447, kar je 26 manj kot dan prej. […]...

