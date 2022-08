Ukrajina ustavila dobavo ruske nafte Madžarski, Slovaški in Češki topnews.si Potem ko je dobava ruske nafte v Evropo od prejšnjega četrtka vzdolž južnega kraka naftovoda Družba, ki vodi prek Ukrajine, prekinjena, so danes iz ruskega operaterja naftovoda Transnefta sporočili, da je razlog za nastalo situacijo v njihovi nezmožnosti plačila tranzitnih pristojbin. Ustavitev dobav je že prizadela Madžarsko, Slovaško in Češko. Kot so pojasnili pri ruskem […]...

