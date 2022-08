'Začelo se je s Krimom, končati se mora z njegovo osvoboditvijo' 24ur.com Vojna v Ukrajini se je začela s Krimom in mora se končati z njegovo osvoboditvijo, pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tokrat je govoril le nekaj ur po nizu eksplozij, ki so prizadele rusko letalsko bazo na Krimu in ubile eno osebo. Zelenski eksplozij sicer ni omenil, je pa tokratni nagovor posvetil polotoku z besedami: "Krim je ukrajinski in nikoli se mu ne bomo odpovedali."

