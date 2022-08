Zelenski: Vojna v Ukrajini se mora končati z osvoboditvijo Krima Demokracija Piše: C. R., STA Vojne v Ukrajini ne bo konec, dokler ne bo osvobojen polotok Krim, ki si ga je priključila Moskva, je v torek zvečer opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. “Krim je ukrajinski in nikoli se mu ne bomo odpovedali,” je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. “Črnomorska regija ne more biti varna, dokler je Krim okupiran,” je v nočnem nagovoru opozoril ukraji

Sorodno





















































































Oglasi Omenjeni Moskva

referendum

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Robert Golob

Zoran Janković

Janez Janša

Bojana Beović