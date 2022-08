Madžarska, Slovaška in Češka so ostale brez ruske nafte Energetika.NET Po prekinitvi dobave ruske nafte v Evropo vzdolž južnega kraka naftovoda Družba, ki vodi prek Ukrajine, od prejšnjega četrtka, so včeraj iz ruskega operaterja naftovoda Transneft sporočili, da je razlog za nastalo situacijo v njihovi nezmožnosti plačila tranzitnih pristojbin. Ustavitev dobav je že prizadela Madžarsko, Slovaško in Češko, poroča STA.

