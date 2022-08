Eksplozije na Krimu poškodovale rusko oporišče in uničile več ruskih letal RTV Slovenija Eksplozije na Krimu so glede na satelitske posnetke povzročile veliko škodo v ruskem vojaškem oporišču in uničile več bojnih letal, kar kaže, da je verjetno šlo za načrtovan napad.

Sorodno







































































































Oglasi