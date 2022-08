Danes lahko pričakujete nevihte in plohe Lokalec.si Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V soboto bo na jugu in vzhodu bolj oblačno, drugod deloma sončno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan prehodno oslabela. Najvišje dnevne tem ...

