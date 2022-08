Dan se na Primorskem lahko konča z močnimi nevihtami, sunki vetra in točo 24ur.com Čeprav bo praznični ponedeljek večinoma sončen, bo popoldne in zvečer začela naraščati verjetnost za plohe in nevihte. Nevihte bodo predvidoma nastale nad severno Italijo in severnim Jadranom ter se pomikale proti Primorski. Del neviht se bo s Primorske ponoči lahko pomaknil v notranjost države.

