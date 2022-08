Danes bo sprva sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu možne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 °C. Trenutna radarska slika kaže, da bi lahko Maribor že kmalu po četrti uri zajele tudi nevihte. Sicer je v večini Slovenije požarna ogroženost še vedno zelo visoka, najhuje je še zmeraj na Primorskem. Ponoči bo spremenljivo ...