Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo, predvsem na jugu in vzhodu ponekod pretežno oblačno. Še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od ...