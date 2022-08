Zvečer opozorilo za nevihte in plohe, možna tudi toča Lokalec.si Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na zahodu naraščala verjetnost za plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, nastala bo še kakšna nevihta, zapišejo na strani Agencije RS za okolje. Napoved Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, v večjem delu države bodo možne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 °C. Jutri bo deloma sončno, predvsem na Primorskem bo dopoldne lahko ...

