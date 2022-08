Predsednik Pahor bo ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam položil venec Demokracija Piše: C. R.



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v torek, 23. avgusta 2022, ob 17.30 položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani.



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo imel ob tej priložnosti nagovor. V počastitev spomina na žrtve bo pripravljena kr ...

