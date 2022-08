Pahor ob spominu na žrtve totalitarnih režimov poudaril pomen EU pri ohranjanju demokracije in človekovih pravic Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor je ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov na žalni slovesnosti na Kongresnem trgu položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Ob tem je poudaril, da je EU posebej odgovorna za spoštovanje demokracije, človekovih pravic in načel pravne države.

