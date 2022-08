Danes je evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Komisija Vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je ob tej priložnosti izrazila pričakovanje, da bo Slovenija nadaljevala prizadevanja za uresničitev pravice do groba in spomina za vse smrtne žrtve vojnega in revolucionarnega nasilja. Vlado so pozvali, da naj se odloči za grob na Žalah.

