Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga bomo obeležili v torek, poziva vlado, da čim prej sprejme pobudo za določitev groba posmrtnih ostankov iz brezna pod Macesnovo gorico na ljubljanskem pokopališču Žale in stori vse, da se to uresniči. preberite več » ...