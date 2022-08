23. avgust praznujemo kot dan vseevropskega spominjanja žrtev totalitarnih diktatur v Evropi 20. stoletja, zlasti komunizma, nacizma in fašizma. Evropski parlament se je zavzel za njegovo uveljavitev po celotni Evropi z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo je s podporo Evropske ljudske stranke, Zveze liberalcev in demokratov za Evropo, Zelenih-Evropske svobodne zveze in […]