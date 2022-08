Ropret o Franciji: Ni treba izgubljati besed, verjetno najboljša ekipa na svetu 24ur.com Ognjeni krst je uspel. Slovenska odbojkarska reprezentanca je proti Kamerunu kljub nekoliko negotovemu začetku v nadaljevanju postavila stvari na svoje mesto in domače svetovno prvenstvo otvorila z zmago brez izgubljenega niza. Reprezentanti so takoj po tekmi pogled že usmerili proti Franciji, s katero se bodo v razprodanih Stožicah pomerili v nedeljo. Prenos bo na Pop TV in VOYO.

