Premier: Največji izziv so v tem trenutku nedelujoči energetski trgi Energetika.NET Drugi posvet s predsedniki in vodji poslanskih skupin, ekonomskimi strokovnjaki ter predstavniki energetskih podjetij, ki je potekal danes v Ljubljani, je bil po besedah predsednika vlade Roberta Goloba ciljno usmerjen v področje energetike in rešitev za obvladovanje energetske draginje. Največji izziv so v tem trenutku nedelujoči energetski trgi, kjer bi bila potrebna regulacija, je dejal v izjavi za medije.

