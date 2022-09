Garnbret, Krampl in Potočar zvečer v finalu v Kopru RTV Slovenija Od 11 Slovencev, ki so se merili v včerajšnjem polfinalu, se bo danes za zmago v Kopru borila slovenska trojica, ki je navdušila že na evropskem prvenstvu v Münchnu - Janja Garnbret, Mia Krampl in Luka Potočar. Večerni prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

