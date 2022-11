Tomšič in Rončević: Največja nevarnost za demokracijo je izrazito avtokratsko in izključevalno obnašanje vlade Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) “To, da ena politična opcija obvladuje več polov oblasti, samo po sebi nujno ne pomeni nekega zdrsa v avtokracijo. Bolj problematično je obnašanje izvršilne veje oblasti, ki se v zadnjem času obnaša izrazito izključevalno, izrazito avtokratsko. In to je največja nevarnost za demokracijo,” meni doktor sociologije in predsednik ZNP-ja Matevž Tomšič. V nedeljo je v dr ...

