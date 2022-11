Na včerajšnjem finalnem soočenju štirih kandidatov za župana Mestne občine Maribor, ki smo ga pripravili osrednji mariborski mediji, BK TV, Lokalec.si, Večer, Radio City in Maribor24.si, so svoje poglede glede prihodnjega razvoja mesta predstavili Saša Arsenovič, Lidija Divjak Mirnik, Vojko Flis in Franc Kangler. Županski kandidati, ki so glede na raziskavo agencije Mediana uvrščeni najvišje. Lidi...