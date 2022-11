Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob 18.55 v naselju Lokovina, občina Dobrna, kombinirano vozilo trčilo v drevo. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje in Prostovoljnega gasilskega društva Velenje so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč ponesrečencu, usmerjali promet, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi in ga očistili ter nudili pomoč vlečni službi. Ena poškodovano osebo so reševalci Nujne medicinske pomoči prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.