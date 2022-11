Toliko obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka so prejeli danes Lokalec.si Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je po kampanji za lokalne volitve začel v petek opolnoči, danes do 16. ure prejela 32 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 28 obvestil je bilo ugotovljeno, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka. Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve ...

