Odprla so se volišča za osme lokalne volitve v zgodovini Slovenije zurnal24.si V Sloveniji se je ob 7. uri odprlo 3245 volišč, na katerih volivci na osmih lokalnih volitvah v Sloveniji odločajo o novih vodstvih občin. Volišča bodo odprta do 19. ure, do takrat velja tudi volilni molk. Prve delne neuradne izide volitev v 212 občinah pa je pričakovati po 20. uri.

