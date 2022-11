Danes je zadnji dan, ko lahko predčasno oddate glas PROTI politizaciji RTVS, ukinitvi dolgotrajne oskrbe in bohotenju birokracije Nova24TV Le še danes je mogoče predčasno oddati glas pred nedeljskimi referendumi, kjer se odloča o usodi dolgotrajne oskrbe, javnega zavoda RTV Slovenija in dodatnem bohotenju ministrstev. Med 7. in 19. uro je mogoče glasovati na 95 voliščih po državi. V času draginje želi aktualna vlada ustanoviti še tri ministrstva, kar predstavlja dodatne stroške. Širitev vlade prinaša tri dodatne ministre, tri nove ka ...

