Piše: Andrej Žitnik (Nova24tv.si) V nedeljo, 27. novembra 2022, bo potekalo glasovanje o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B). Če vam je mar za prihodnost Slovenije, se boste udeležili že predčasnega glasovanja, ki bo 22., 23. in 24. novembra, od 7. do 19. ure, ...