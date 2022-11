Združenje novinarjev in publicistov "proti" noveli zakona o RTV Slovenija RTV Slovenija Združenje novinarjev in publicistov nasprotuje noveli zakona o RTV Slovenija, ker je po njihovi oceni problematična glede postopka sprejemanja, kot tudi iz vsebinskega vidika in vidika namena. Glede na to jo je treba na referendumu zavrniti.

