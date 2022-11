Znan je vrstni red na glasovnicah za drugi krog županskih volitev v Mariboru Maribor24.si Državna volilna komisija (DVK) je sprejela odločitev o razpisu drugega kroga županskih volitev v 47 občinah, kjer nihče od kandidatov v nedeljo ni prejel večine glasov volivk in volivcev. Za drugi krog županskih volitev, ki bo 4. decembra, je DVK danes sprejela tudi rokovnih volilnih opravil. Tudi v Mariboru se bližajo drugi krog, v katerem se bosta pomerila Saša Arsenovič in Franc Kangler. Kot so ...

Sorodno