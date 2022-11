Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta ob 17.03 v naselju Škofja vas, občina Celje, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorje, nudili prvo pomoč v nesreči poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP in nato reševalcem nudili pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila. *foto: Nataša Kunej / FB Promet za Štajersko