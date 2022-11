Obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami Lokalec.si 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Ob tej priložnosti so v društvu SOS telefon v sporočilu za javnost opozorili, da je za žrtve nasilja odziven, koordiniran in strokovno podprt sistem pomoči ključnega pomena. “Po podatkih Združenih narodov namreč manj kot 40 odstotkov žensk, ki so bile žrtve nasilja, poišče kakršnokoli pomoč,” so zapisali. Pogosti razlogi, pol ...

