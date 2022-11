Oder velike dvorane tržaškega Kulturnega doma so po desetih letih spet krasili rdeči nageljni in na njem je ponosno zadonela partizanska pesem Tržaškega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki prav letos praznuje petdeseto obletnico delovanja. V petek je namreč potekal zaključni večer digitalnega projekta Spomeniki prihodnosti, ki ga je financirala Avtonomna dežela FJK in ga vodi Slovensko rekreacijsko d ...