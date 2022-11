Avstralci dobili prvi polčas, kakšen bo odgovor Tunizijcev?(1:0)* 24ur.com Sedmi tekmovalni dan na 22. svetovnem prvenstvu v nogometu odpirata reprezentanci Tunizije in Avstralije, ki nastopata v predtekmovalni skupini D. Tunizijci, ki so na uvodni tekmi proti izbrani vrsti Danske pustili zelo dober vtis (0:0), želijo proti Avstraliji osvojiti poln izkupiček. V precej izenačenem prvem polčasu so nogometaši iz dežele tam spodaj dosegli zadetek iz praktično edine prave pr...

Sorodno