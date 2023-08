Subtropski anticiklon, ki je zaobjel večji del Evrope, nam bo še naprej zagotavljal sončno in vroče poletno vreme. Iz dneva v dan bo še nekoliko topleje. V prihodnjih dneh se bo povečala le možnost posameznih krajevnih popoldanskih neviht v gorah. Danes in jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 33, ob morju do okrog 30 stopinj Celzija. Toplejše bodo tu ...