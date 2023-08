Poletje je nazaj, popoldne lahko nastane kakšna nevihta Lokalec.si Danes bo sončno, popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna nevihta. Tudi jutri bo sončno, v alpskem svetu še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, so zapisali na strani Agencije RS za okolje, Danes bo povečini sončno. Popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem okoli 33 °C, so še zapisali na Arsu. Jutri bo sončno. Popoldne ...

Sorodno



























Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Matjaž Han

Boštjan Šefic

Janez Janša