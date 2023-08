Danes bo sončno. V gorah severne Slovenije je popoldne možna kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 31, na Goriškem do ...