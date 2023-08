Na koncertu odličnega brežiškega kantavtorja Roberta Petana in pevke Maje Weiss, ki se je v sklopu Festivala novomeško poletje v sredo, 16. avgusta, odvil v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, so s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev za pomoč prizadetim v poplavah zbrali skupno kar 1.310 €. Organizatorji so jih namenili humanitarnemu društvu Srčni lev, ki ga vodi h ...