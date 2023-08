Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, pri nas do 32 °C. Jutri bo povečini sončno, popoldne lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34, v Mariboru do 30 °C. V četrtek in petek bo sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkot ...