Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 °C. Jutri bo povečini sončno, popoldne lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 °C. Neurje.si je objavilo fotografiji, ki prikazujeta vdor hladnejšega zraka na v