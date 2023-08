Vlada je danes sprejela predlog interventnega zakona za odpravo posledic katastrofalnih poplav in plazov v začetku tega meseca in ga po nujnem postopku poslala v DZ. Zakonski predlog vsebuje ukrepe za pomoč prebivalstvu, podjetjem, občinam in kmetom ter ukrepe za nujno sanacijo javne infrastrukture, vključno z vodotoki, ter pospešitev postopkov. Ker je bila vremenska nesreča, ki je prizadela velik ...