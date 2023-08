Informativni popis škode v posebni aplikaciji »Poplave 2023« Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo aplikacijo »Poplave 2023« za vnos informativnega popisa škode. Aplikacija je informativne narave, služila pa bo za hitrejše odzivanje in ukrepanje ministrstva. Gre za največji možen približek celotni nastali škodi na kmetijah oziroma podjetjih, ribogojstvu in čebelarstvu, ki so jih prizadele avgustovske katastrofalne poplave.

